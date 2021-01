La venganza de Tevez

Si Carlos Tevez sigue en Boca , es porque siente la camiseta y quiere de verdad al club. Solo por eso agachó la cabeza y se bancó ninguneos e injusticias este tiempo de parte del Consejo de Fútbol, con tal de continuar en el equipo de sus amores. Los detractores dirán que en su momento dejó plantado al Xeneize y se fue a China por interés económico, pero el mismo Apache admitió el error días pasados y afirmó que dos veces no iba a sucederle.

Mientras el Patrón Bermúdez y compañía lo mataban, tildándolo incluso de ex jugador, Carlitos habló dentro del campo. Y fue decisivo en los dos torneos que ganó el Xeneize con Russo este último año. Vigente y figura. Desde la dirigencia no le perdonan su acercamiento a Angelici, ex titular del club, para el que el crack jugó políticamente en las últimas elecciones en las que triunfó la lista de Ameal, que hoy preside la popular entidad.