Lago Pellegrini: Entre Ríos, un posible mercado para la carpa rionegrina

Lago Pellegrini 2 .JPG

El único lugar habilitado para su pesca comercial en la provincia es el Lago Pellegrini, por lo cual se decidió experimentar artes de pescas nuevas y comenzar a fomentar el consumo. En esta línea se busca difundir cómo manipular este alimento, cómo filetearlas, faenarlas, y cocinarlas. “La tarea más difícil fue encontrar un mercado donde colocar el producto”, agregó el funcionario.

Por esta razón, en un trabajo conjunto con el dueño de la filetera que está trabajando en la pesquería comercial del Lago Pellegrini, se localizó el primer mercado en la provincia de Entre Ríos. “Este mercado necesita el producto fresco, entero para luego exportarlo a Europa y otros países de Latinoamérica”, explicó.

El año pasado se realizó una experiencia con los 7 pescadores habitados, “en tres días de pesca llegamos a 1.200 kilos, pero este volumen no justificaba el movimiento de un camión de Entre Ríos hasta el sur. Seguimos avanzando con otras artes de pesca y esta semana llegamos a los 5000 kilos de carpas pescadas en 4 días. Al día de hoy ya salieron dos camiones con destino a la localidad entrerriana de Victoria”, explicó orgulloso Llorens.

Lago Pellegrini

La carpa, una especie invasora

La carpa es una especie exótica que hace 20 años se introdujo en Río Negro. “Es una especie invasiva que ha incrementado en forma exponencial su población. Por otra parte, las poblaciones de perca y pejerrey han disminuido, pero no se sabe si es por acción de la carpa o por acción de sobre pesca”, explicó el director de acuicultura rionegrino.

“Tradicionalmente, la pesquería comercial en el Lago Pellegrini es de perca y pejerrey. Pero todavía no se sabe muy bien el efecto de la carpa en el resto de las poblaciones. La Universidad del Comahue hizo muestreos junto a la AIC y no se encontraron muchos juveniles y ovas de otras especies autóctonas. Por lo que su disminución no puede atribuirse cien por ciento a la carpa. Es más vox populi que un estudio científico. Toda nueva especie va a generar un nuevo equilibrio hasta llegar a otro equilibrio”, concluyó.