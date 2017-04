Lagunas: "Es una propuesta que le arrancamos al Gobierno"

"Es una propuesta que le arrancamos al Gobierno con contundencia en los reclamos y con una asamblea que tenía que debatir", aseguró esta mañana en declaraciones a LU5.

"Todas las asambleas estuvieron dadas en esa manera, con mucha discusión, pero no hay una división en el Sindicato porque lo que ha quedado claro es la organización fundamental que tiene ATEN cada vez que hace sus reclamos", agregó Lagunas en relación al acalorado debate que se vivió ayer por la mañana durante la asamblea realizada en la EPET 8 y que terminó con la aceptación de la oferta por 882 votos contra 760.

"Estamos ante un Gobierno bastante irresponsable en el diálogo que dejó pasar 23 días y lo que demostramos ayer en nuestras asambleas es que a ellos no le debemos nada", afirmó la secretaria general de ATEN en Neuquén Capital.

Por otra parte Lagunas instó al Ejecutivo a trabajar para "reparar las escuelas que sabemos que siguen con muchos problemas porque si no cumplen con uno de los puntos que plantearon en la oferta nosotros vamos a volver a reclamar en las calles".

"Violencia es cuando en muchas escuelas, que el gobierno no arregló, no puedan comenzar las clases y ya no haya paro", agregó la dirigente.

Los docentes discutieron la propuesta en toda la provincia

También en El Chocón, Chos Malal, Aluminé, La Angostura, San Martín y Junín de los Andes los votos se inclinaron a favor de aceptar la oferta salarial. Ayudaron en el resultado final las seccionales del sur de la provincia.

En Zapala, los docentes votaron el rechazo por 244 votos contra 9, así como también en Cutral Co por 86 contra 67. En Senillosa, la negativa a la propuesta fue unánime. Y, con menor margen, también se impuso la moción de continuar la huelga en Plottier, Centenario, El Chañar, Loncopué, Las Lajas y Andacollo.

Según cifras extraoficiales, los votos por aceptar la oferta salarial alcanzaron los 1871 contra 1721 por el rechazo.

La oferta del Gobierno

La oferta que se analizó tiene varias cláusulas: por un lado, aumenta un 4% el valor punto docente, retroactivo a enero, y otro 4% de abril en adelante. A eso se suma un monto por única vez de 6 mil pesos, que se paga la mitad este mes y el resto en tres cuotas.

También los salarios se incrementan al básico trimestralmente, según lo que indique el índice de precios oficial. Y, con el próximo cobro, además se suma un 50% a lo que marque la inflación.

Los referentes de las distintas agrupaciones coincidieron en que el aumento no es el 40% que se pretendía, aunque se diferenciaron a la hora de evaluar la fuerza del gremio para mantener el reclamo. Mientras que unos advertían que era difícil continuar con los paros, otros consideraban que aún queda resto para ir por más. Hoy, el plenario provincial definirá en conjunto cuál es la postura que prevalece.

Según la propuesta del gobierno provincial, un maestro inicial cobrará en octubre $13.761 y finalmente $14.359 netos en enero de 2018. El monto de 6 mil pesos por única vez lo cobrarán a mediados de abril (la mitad) y luego en tres cuotas.