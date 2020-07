Lambiris: "Muchos pilotos me dieron la espalda por decir lo que pensaba"

Mauricio Lambiris marcó que la falta de solidaridad entre los pilotos es una problemática que lleva a que no se puedan lograr beneficios como conjunto.

“Soy de los que dicen las cosas, de los que no se calla y aprendí que bancar las palabras que uno dice con hechos es perjudicial. Muchas veces termine recibiendo la espalda de muchos pilotos por decir lo que pensaba. Entones aprendí a preocuparme por lo mío y es una lástima porque todos hacemos la categoría. Cuando uno no tiene apoyo de sus compañeros no dan ganas de seguir defiendo esa posición”, manifestó Lambiris en torno a la falta de unión entre sus colegas.