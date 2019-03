Lamothe defendió a Calu y cargó contra Juan Darthés

“El tiempo nos dio la razón”

El actor también se refirió a los rumores que en 2016 lo vincularon sentimentalmente con Griselda Siciliani. “Me parece que hay gente que te rodea en trabajos y dice cosas que no son. El tiempo nos dio la razón, pero no culpo a la gente. Me costó que me sigan y me hagan móviles, me ponía muy nervioso”, dijo.