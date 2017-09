Las carreras petroleras se afianzan por Vaca Muerta

Aunque persiste el interés por las carreras tradicionales, son muchos los estudiantes del último año de la secundaria que apuestan por carreras vinculadas con los hidrocarburos, influenciados por el peso del desarrollo de Vaca Muerta en la región, así como también por opciones más novedosas, como criminología, gastronomía y hasta producción de cerveza. Esto último, incluso incentivado desde las más altas esferas del gobierno nacional, que en boca de Esteban Bullrich, aún como ministro de Educación, le dio un fuerte impulso a la producción de cerveza como salida laboral independiente para los desocupados.

“Vinimos por el interés de los chicos de quinto, que averiguaron por internet”. Rita Oyola Docente

Desde ayer y hasta el viernes, la exposición concentrará los stands de cinco universidades públicas y una decena de institutos terciarios y centros privados de educación que buscan atraer a los jóvenes para que formen parte de sus matrículas.

En la presente edición de la feria de carreras terciarias, además de la tradicional folletería, las instituciones educativas apelan a recursos con atractivo potencial para los aspirantes a la educación terciaria, como juegos, sorteos y demostraciones para atraer la atención del público estudiantil.

Aunque la decisión es muy variable, la mayoría de los jóvenes aspiran a seguir estudiando en la región, por lo que la Expo fue la oportunidad para conocer la oferta académica de la zona así como las posibilidades de ayuda económica para no abortar la formación por falta de fondos. En los stands confirmaron que la oferta de becas y subsidios fue una de las principales preocupaciones de los estudiantes.

“Aún no me decido, pero en la Expo me enteré de carreras que desconocía”. Nicolás Illera Estudiante de Cinco Saltos

Ayer, cientos de estudiantes coparon el predio del espacio Duam, adonde, además de recibir información de las carreras, podían pasar una jornada con propuestas pensadas para los adolescentes que incluían concursos, mesas de ping pong y hasta cabinas para selfies.

“La mayoría de los jóvenes no están muy convencidos de lo que quieren estudiar, por eso se llevan folletos de todo”, explicó Gisela Pereyra, del área de informes de la Uflo. En el stand de esa universidad con sede en Cipolletti, la mayoría se interesó por las carreras de Psicología, Kinesiología y Diseño Gráfico. “Este año no fue tan masivo el interés por Arquitectura”, destacó.

En el stand de la UNCo aseguraron que las carreras tradicionales como Abogacía, Medicina y Economía siguen liderando el ranking en las consultas. Sin embargo, son muchos los que se interesan por alternativas más curiosas que descubren por internet.

“Nos preguntan por la carrera de Gastronomía, que abrimos hace poco y es la primera opción de este tipo en una universidad pública de Argentina”, aseguró Soraya Vichich, de la Dirección de Orientación de la UNCo. Otros se interesan por Educación Física orientada a actividad de montaña y hasta por Biología Marina, que se dicta en San Antonio Oeste.

Desde el stand de UNCuyo, por su parte, aseguraron que las principales consultas se orientan a la Ingeniería en Alimentos por el interés de los jóvenes en producir vino y cerveza. “Les recomendamos la Tecnicatura en Enología, que está en San Rafael, una localidad más cercana y de perfil universitario”, aclaró Cecilia Kojanovich.

La tan mencionada reactivación de la actividad petrolera parece haber generado su impacto en los jóvenes, que optan sobre todo por tecnicaturas de tres años referidos a la materia. “Saben que hay buenas perspectivas y quieren estar listos, con el título bajo el brazo”, sostuvo Laura Buduba, de Potenciar.

“Elegí Abogacía y me orienté por un privado porque la cuota sale igual que el transporte”. Fernanda Cerda Estudiante de Neuquén

Una elección que marca el futuro de los jóvenes

“Por primera vez se enfrentan a una decisión”. Soraya Vichich. Directora de Orientación e Ingreso de la UNCo

¿Cuál es la importancia de la feria vocacional?

Tanto esta feria como la que se hace en octubre en Roca son oportunidades de llegar a los alumnos que, en muchos casos, no visitan la universidad y no la conocen. En muchos casos, son nuestros graduados que, en su rol de docentes, son los embajadores de nuestra institución.

¿Sigue el interés de los jóvenes por las carreras relacionadas a hidrocarburos?

Todavía se mantiene, pero hay muchos que optan por tecnicaturas para tener una salida laboral más rápida que con la ingeniería de nuestra universidad. Nosotros siempre les insistimos en que prioricen la educación superior y pública, sin importar los años que les lleve.

¿Ves a los jóvenes preparados para decidir su futuro profesional?

La mayoría son jóvenes de 17 años a quienes sus padres los anotaron en la primaria y secundaria, y por primera vez se enfrentan a una decisión. Nosotros insistimos en que deben acceder a toda la información y conocer el perfil del egresado, más allá de la duración o las materias. Es una elección en donde inciden muchas variables: las familiares, las económicas y la presión social.

¿Cómo incide el factor económico en la decisión?

Los que tienen más poder adquisitivo a veces eligen irse lejos para independizarse, pero es importante que sepan que muchas veces hay ofertas similares en la zona. En los últimos años notamos que cada vez se piden más becas en la UNCo. Sólo de ayuda económica, otorgamos 550 becas, pero también ofrecemos otras ayudas de tipo social, que no tienen en cuenta el promedio, sino los ingresos familiares.