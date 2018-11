Las cataratas, un mal común en los perros pero que tiene solución

La torpeza al caminar es uno de los signos de que tu amigo animal ya padece las cataratas debido a que la luz no llega correctamente a la retina, provocando una pérdida de visión y la mascota no llega a diferenciar objetos. El cambio de tono en los ojos, que se vuelve opaco y blanquecino, demuestra que el can no recibe luz en sus ojos y especialmente en el cristalino del ojo, el cual se encarga de enviar y enfocar la luz a la retina para que la imagen sea nítida. Una vez que esta complicación se desarrolle, la masccota evitará por completo la luz.

Es importantísimo asistir al veterinario desde el inicio de los primeros síntomas para que determine qué medidas tomar. En consecuencia, los principales tratamientos son con medicamentos -aunque no suelen eliminar completamente la enfermedad- o a través de la operación quirúrjica.

Razas propensas: Los Poodle enanos, Yorkshire Terrier y Cocker Spaniel, los más comunes en padecerla.

Hay anteojos para perros.

Por Sergio Gómez (veterinario)

Ver a un animal utilizando anteojos puede resultar sumamente gracioso y si bien hay veces que se usan solamente por una cuestión estética y para darle “glamour”, la realidad es que en su mayoría tienen finalidades terapéuticas. Estos lentes sirven para proteger al animal de los rayos ultravioletas del sol y de la nieve, del polvo, de la arena y de otros elementos que pueden dañar la visión; también se utilizan para proteger el ojo luego de una cirugía ocular o incluso en los perros de trabajo. Es importante que sepas que si bien tienen correas para ajustarlos que pasan por detrás de las orejas, no todos los perros toleran los anteojos, por lo que es recomendable que lo acostumbres de cachorrito a usarlos. Obviamente, antes de ponerle esta herramienta a tu amigo canino tenés que acudir a tu veterinario de confianza, quien te va a guiar para el anteojo adecuado.