Las chicas de Sex and the city entraron en guerra

Cattrall no oculta su malestar con su ex compañera Sarah Jessica Parker.

Estados Unidos. Amigas en la ficción pero definitivamente no en la vida real. Hace un tiempo, Kim Cattrall, Samantha en Sex in the City, dejó entrever que el vínculo con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, sus compañeras en la tira, no era el mejor porque “no tenían nada en común”