Las enfermedades bucales en el perro

Existen una multitud de lesiones que pueden afectar la salud bucal de un can. Una de ellas es el crecimiento de los dientes definitivos sin que hayan desaparecido aún los temporales. Ocurre que la dentadura definitiva terminará por presentar malformaciones y, lo que es peor, en ocasiones hay dientes que no llegarán a crecer del todo si no se eliminaron a tiempo los de leche. Las consecuencias son problemas en la aprehensión del alimento y la masticación, salivación excesiva y lesiones en los labios, los carrillos, el paladar o la lengua, inducidos por la presión y el roce de los dientes.