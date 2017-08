Las Estrellas: la incorporación de Alfonso no gustó

Buenos Aires.- Pedro Alfonso debutó en Las Estrellas con su personaje de Lucho -un buscavidas que quiere alcanzar la gerencia del hotel de las protagonistas-, y en las redes sociales no cayó para nada bien su incorporación. Es que, según los fanáticos, el ex productor de Showmatch no está a la altura de los demás actores.