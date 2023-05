Las fotos nunca vistas de la mansión del Cholo Simeone en Madrid, donde vive con sus hijas

LAS FOTOS NUNCA VISTAS DE LA MANSIÓN DEL CHOLO SIMEONE EN MADRID.JPG La alfombra azul realza los tonos neutros predominantes en el living de la mansión del Cholo Simeone y Carla Pereyra en Madrid.

Carla reveló que se encarga personalmente de decorar su mansión. “Me encanta la decoración, siempre estoy cambiando cosas en mi casa y buscando cómo mejorarlas para darle luz y buena vibra a los espacios, para que tengan armonía y calor de hogar. Hoy acaba mi día de cambios así y feliz por los resultados”, escribió en un reciente posteo de su cuenta de Instagram. Y luego agregó: “Aunque me faltan detalles, porque me gustaria verlo más cálido aún... ¡Este es el resultado de mi salón de hoy! ¡Y no puedo estar más feliz!”.

La bella modelo compartió con sus seguidores imágenes donde se puede apreciar la comodidad del living de la casa, decorado en tonos claros. Los sillones, en tono off White combinan con los cortinados y la alfombra de sitio. El toque de color lo da un butacón de tres cuerpos en marrón, a tono con las lámparas de estilo rústico, las persianas black out y la decoración de madera sobre una de las paredes, que contrastan con la alfombra azul.

Carla también compartió con sus seguidores un video donde puede verse una habitación que la familia usa como estudio, muy luminosa. Allí hay un escritorio de madera clara, un enorme espejo donde la esposa del Cholo se reflejó y, la gran vista que tiene el lugar, que da al parque de la casa, donde se encuentra la canchita de fútbol que posee la propiedad.

Las fotos nunca vistas de la mansión del Cholo Simeone en Madrid.jpg La canchita de fútbol en el parque de la mansión Simeone, donde las hijas menores del DT aprenden a andar en bicicleta y sus hijos mayores juegan con su él cuando están de visita en Madrid.

La esposa del Cholo compartió además una imagen de su galería techada con muebles de exterior. “Home”, escribió en la foto, donde se aprecian dos sillones de caño con almohadones en composé blanco y gris, situados sobre una alfombra de esterilla, junto a maceteros con plantas. Detrás se logra advertir un juego de comedor de madera clara.

La increíble casa de los Simeone está ubicada dentro de un complejo que se divide en tres zonas: Los Lagos I, donde se ubican las mansiones más exclusivas; Los Lagos II y Prado Largo, el más “económico” de todos. En Los Lagos los precios oscilan entre 5 y 17 millones de euros y los chalets tienen entre 4 y 7 dormitorios, hasta 6 baños y jardines de más de 3.000 m2. Mientras que la vivienda más “accesible” en La Finca está entre 1,5 y 2 millones de euros.

Entre los detalles que se observan en las imágenes hay una piscina y un armario con 30 camisas negras idénticas, que son las que el Cholo suele utilizar en cada partido del Atlético. Forma parte de su uniforme, todo del mismo color con su traje, corbata, el cinturón y los zapatos. En las diversas entrevistas el DT revela cuánto ama sus camisas negras. Aunque también cuenta con unas 20 camisas de color blanco, el Cholo no sale de su tradicional combinación oscura ya que es con la que más cómodo se siente para vestirse.

Las fotos nunca vistas de la mansión del Cholo Simeone en Madrid.jpg El estudio familiar, con vista al inmenso parque con piscina.

Las fotos nunca vistas de la mansión del Cholo Simeone en Madrid.jpg El posteo de Carla Pereyra reflejada en el espejo, feliz por los avances de la decoración de su hogar.

Las fotos nunca vistas de la mansión del Cholo Simeone en Madrid.jpg El comedor familiar, donde predominan los tonos neutros.

Las fotos nunca vistas de la mansión del Cholo Simeone en Madrid.jpg El enorme parque de la mansión es el lugar favorito de Carla para su rutina de yoga matinal.

Las fotos nunca vistas de la mansión del Cholo Simeone en Madrid.jpg La galería dela mansión, con un impecable living de exterior en blanco.