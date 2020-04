Salvo la nostalgia por no ver a sus hijos y nietos, Claudia Martínez y Celso Bustamante no dan muestras de padecer la imposición sanitaria. Cierto es que no pueden disfrutar del mar y sólo se conforman con verlo de lo lejos, porque el municipio prohibió la permanencia en los sectores de costa y sanciona con 150.000 pesos de multa. Pero sin embargo se deleitan con la postal azul, el silencio que parce aturdir y la tranquilidad a la que es sencillo habituarse, a lo que ellos ya han experimentado.