Las grutas tiene su magia

El mago Emanuel se instaló en la Casa de la Cultura de Las Grutas (Segunda Bajada) con su nuevo espectáculo: The family show, en el que combina la magia con el teatro y el stand up. Las funciones van de miércoles a domingo, a las 22:30.

“Este show es una mezcla de cosas que siento que a la gente le gustan, que puede llegar a querer ver, pero siempre hago lo que me hace bien”, contó Emanuel, y agregó: “La idea es que la gente venga a pasarla bien, que se sorprenda con la magia, que se pregunte cómo ocurrió, que participe y se ría”.

Emanuel aclaró que se ha visto obligado a agregarle cosas a su producto para que marque la diferencia con la competencia: “Antes, con sólo hacer un espectáculo de magia era suficiente, ahora tenés que ponerle un valor agregado porque tal vez hay otros magos que también hacen cosas similares, entonces tu personalidad es la que marca la diferencia”.

Sobre su desembarco en la costa rionegrina (es la primera vez que hace temporada allí), el artista contó: “Es un placer estar en este hermoso lugar, trayendo magia con un espectáculo para toda la familia, donde los grandes y los chicos se divierten”, lanzó y continuó diciendo: “Cuando me propusieron venir me encantó la idea, no sólo por conocer este lugar, sino porque el público que vacaciona aquí no tuvo la oportunidad de verme en Mar del Plata o cuando he venido de gira por el sur. Además estoy en una sala chica, donde el público está siempre, así que el público del fondo me escucha, el de adelante también, y todos tienen la oportunidad de participar y eso es fantástico”.

Las entradas para The family show cuestan 400 pesos en puerta, pero para aquellos que lleven flyers o tarjetas de descuento los tickets tendrán un valor de 300 pesos. Los menores de entre 8 y 12 años pagarán una localidad a $150, en tanto que los menores hasta 8 años que no ocupen butaca ingresarán gratis.