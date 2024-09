Las hijas de Jorge Lanata contra Elba Marcovecchio: los detalles de la denuncia, punto por punto

Embed

El texto empieza diciendo que Elba siempre se ha sentido insegura respecto a las relaciones pre existentes de Jorge. Lo ha alejado de vínculos y esa inseguridad la llevó a tener una conducta confrontativa que afectó la salud y el patrimonio del padre de las denunciantes.

La denuncia contra Elba Marcovecchio, punto por punto

La denuncia por parte de las hijas de Jorge Lanata, Bárbara y Lola, contra Elba Marcovecchio dice lo siguiente: "El 18/08/2024 nuestro padre habló por primera vez con la cánula. Su actual esposa, la Sra. Elba, tomó conocimiento de ello recién tres días después, porque durante este período no concurrió a visitarlo y no respondió los mensajes que le enviamos, ni autorizó el ingreso de los más íntimos allegados de nuestro padre al nosocomio, incluyendo al Dr. Raffaelle. No obstante, su ausencia, sea que fuera por imposibilidad de asistir (...) o simplemente por desinterés, se negó a que nuestro padre tenga un enfermero de día o acompañante, señalando que tales decisiones las tomaría a su criterio, en el momento que lo considerare conveniente".

"Cabe aclarar que, si bien nuestro padre se encuentra casado en cuartas nupcias con la Sra. Marcovecchio, la misma reside desde siempre con sus dos hijos en otro domicilio. Inicialmente vivía en ciudad de La Plata, y actualmente reside en un departamento -que adquirió con dinero en su mayoría de nuestro padre- en el mismo complejo edilicio, pero en otro piso y sector, visitándolo ocasionalmente", aclara en el siguiente párrafo.

Lanata.jpg Jorge Lanata y su hija

"Que la Sra. Marcovecchio ha pretendido alejarlo de todas las personas de su entorno, mostrando celos posesivos, malos tratos y extorsionando a los empleados fieles de nuestro padre para que 'tomen un bando'. Encontrándose nuestro padre en un estado de vulnerabilidad e indefenso, la Sra. Elba se encuentra malversando sus bienes, hurtando cosas muebles valiosas de propiedad de nuestro padre", dice uno de los puntos más fuertes de la denuncia.

"Ha aumentado considerablemente los gastos que realiza con la extensión de la tarjeta de crédito de nuestro padre. No se trata de gastos en alimentos o de primera necesidad, y mucho menos de gastos en beneficio de nuestro padre, sino de gastos suntuosos en beneficio propio. Ejemplo: realizó una compra por $ 2.542.823,72 en Joyería", dice más adelante.

El listado de faltantes asciende a 42 objetos en total e incluyen: tres carpetas con certificados de obras de arte, entre 35 y 50 mil dólares, gran cantidad de obras de arte, encendedores de lujo, relojes, un cenicero hermes, gemelos, copas, elementos de plata y demás. Todos los hurtos relatados han quedado registrados en las cámaras de seguridad del departamento de nuestro padre, que se adjuntan como prueba, con certificación ante escribano público.

Elba Marcovecchio y Jorge Lanata Elba Marcovecchio y Jorge Lanata.

"Posteriormente, el 22/08/2024 le indicó a la empleada doméstica que el día sábado se retire porque realizaría una “limpieza energética”. La limpieza energética consistió, en realidad, en quitar las cámaras de seguridad del Sr. Lanata, dueño de la propiedad y de todo lo incluido en éste, para instalar cámaras de seguridad propias y bajo el dominio de la Sra. Marcovecchio", reza otro de los puntos claves del texto.

En lo que resta del documento, las denunciantes piden que se las designe como red de apoyo para el tratamiento y autorizar: partes médicos, traslados, medicamentos aplicados, escoger médicos tratantes, participar del tratamientos, acceder a historias clínicas y sumar también a varias personas del entorno del padre. También sugirieron a una persona de confianza (con nombre y apellido) para que oficie de administradora de los bienes.