Las intoxicaciones con monóxido por ahora dan respiro

“Yo lo atribuyo a dos factores; en primer lugar, los inviernos no fueron tan fríos como en años anteriores y, por el otro lado, han proliferado los equipos eléctricos y la gente ya no recurre tanto al calefactor”, señaló el médico, quien aclaró que no hay inconvenientes con usar equipos de calefacción a gas siempre que se haga el mantenimiento necesario.

“Hacemos muchas tareas de prevención y le recomendamos a la gente que ventile y llame a gasistas matriculados para mantener los calefactores en condiciones”, señaló Ritacca, que también recomendó visitar la guardia en caso de que se noten algunos síntomas que indiquen una posible intoxicación.

El profesional detalló que la hemoglobina, que transporta oxígeno, tiene alta afinidad con el monóxido de carbono.

“Cuando encontrás un ambiente con poco oxígeno, la hemoglobina transporta monóxido a las células y tejidos y se presenta un caso de hipoxemia o falta de oxígeno”, sostuvo, y aclaró que los principales síntomas son náuseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza.

Buena ventilación todo el invierno

Los profesionales médicos del hospital Horacio Heller recomiendan no mantener los ambientes completamente cerrados durante la temporada de invierno.

El objetivo es permitir la ventilación del monóxido en caso de los calefactores no funcionen correctamente.