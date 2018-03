Las mujeres neuquinas se unen al paro mundial

Las tareas cotidianas de las mujeres se verán alteradas, y del mismo modo se encontrarán las calles de la ciudad: con intervenciones repartidas por el centro, muestras artísticas, radios abiertas y música. Además, a primera hora de la mañana habrá un corte de las trabajadoras afuera de MAM y a las 18 se confluirá en una gran movilización que recorrerá 35 cuadras.

Es el segundo año consecutivo que se unifica esta fecha para hacer un paro de mujeres, aunque nuestro país tuvo un antecedente el 16 de octubre del 2016, cuando se lanzó el primer paro, luego del femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Los reclamos se reiteran porque las cifras escalofriantes no disminuyen, y las mujeres insisten porque el Estado parece hacer oídos sordos: en 2016 como en 2017 hubo en la provincia cinco femicidios, y en lo que va este año ya son cuatro las mujeres asesinadas. El panorama no es positivo y el Estado está dando manotazos de ahogado ante una situación que parece no poder contener. El doble femicidio de Las Ovejas puso en jaque a todos los organismos estatales que debieron intervenir para que Karina Apablaza y Valentina no fueran apuñaladas por Lorenzo Muñoz, quien está prófugo hace exactamente dos semanas. Pero este hecho trágico fue, en realidad, sólo una muestra que puso al descubierto un sistema judicial ineficiente y un Estado que desampara a las mujeres.

Como otra consigna fuerte se sostendrán el debate y la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, que por primera vez logra instalarse en las agendas mediáticas y políticas luego de muchos años de permanecer como tema tabú. Tampoco quedarán atrás los reclamos por el reconocimiento del trabajo doméstico, la pelea para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres, la necesidad de la educación sexual en las escuelas y el reconocimiento de derechos para la comunidad LGBT.

Este 8 de marzo será, entonces, otro tirón de orejas para que funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial escuchen a las mujeres y que, sobre todo, actúen en consecuencia.

Libres: El Gobierno liberó a las trabajadoras estatales para que puedan participar de las actividades.

Habrá actividades en toda la región

Las actividades para hoy serán múltiples y variadas, tanto en la capital como en otras ciudades. En Neuquén, de 9 a 12 habrá una radio abierta en la sala Fernández Rego, con mujeres que hayan participado en espacios ocupados históricamente por hombres. De 9 a 14 habrá un cine debate en la Cárcel de Mujeres y en el mismo horario se realizará una charla con dos veteranas de Malvinas en el Centro de Veteranos de Guerra. La marcha será a las 18. En Chos Malal habrá radio abierta, talleres y marcha a las 19. Centenario marchará a las 18 desde la plaza Los Pioneros, mientras que Plottier lo hará a la misma hora desde la plaza San Martín, y Cutral Co y Plaza Huincul se movilizarán desde la Plaza del Reloj a las 17. En Junín la marcha será a las 17 en la plaza San Martín, y en San Martín de los Andes, a las 17:30 desde la rotonda de YPF.

Aluminé lo hará a las 10, en la plaza San Martín.