Las mujeres rechazan a los hombres que escriben mal

Una falta de ortografía puede arruinarte una cita. En especial si eres hombre y buscas pareja femenina. La irrupción de las redes sociales y de los servicios digitales de búsqueda de pareja ha creado nuevos filtros a la hora de contactarse. Y uno de ellos es la manera de expresarse en los mensajes, sobre todo en lo que respecta a la ortografía. Así lo constatan estudios realizados por diversos portales de citas online. Según una encuesta del portal Zoosk, dos de cada tres mujeres no tendría relaciones con una persona que comete faltas de ortografía. En el caso de los hombres, el porcentaje es ligeramente inferior, pero seis de cada diez asegura que también anularía una cita por este motivo. Y el portal español AdoptaUnTio analizó el año pasado cien perfiles de clientes con faltas de ortografía y otros cien que no tenían y encontró que el 59% de los que no cometen faltas tienen más posibilidades de conseguir pareja, frente al 31% entre los que cometen algún tipo de falta.