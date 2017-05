Las noticias de Facebook, a cargo de una ex New York Times

Estados unidos.- Facebook nombró como responsable de noticias a Alex Hardiman, ex periodista de The New York Times, que en su nuevo cargo combatirá las noticias falsas, además de promover la cooperación entre empresas de medios de comunicación. Antes de llegar a la popular red social el año pasado, Hardiman estuvo trabajando para el prestigioso diario neoyorquino, donde se hizo cargo de la app del medio para los teléfonos móviles.