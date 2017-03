Las nuevas antenas tendrán en cuenta el medioambiente

Neuquén.- Con el objetivo de mejorar el servicio de telefonía que se presta en la ciudad, el Concejo Deliberante avanza en el tratamiento de un proyecto de ordenanza para sumar antenas en zonas que hoy no tienen. La iniciativa, cuya autoría es del concejal Santiago Montórfano (NCN), plantea también incorporar a la normativa aspectos que tienen que ver con la salud y la seguridad de la población.

En este contexto, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), a través de un documento elaborado por la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, fijó una serie de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tener en cuenta. Entre ellas, se consideró “relevante” contar con un registro de operadores de servicios de telecomunicación, un estudio de impacto ambiental para autorizar el emplazamiento de las antenas y un monitoreo de la exposición a las radiaciones no ionizantes, que son las producidas por la telefonía celular.

Lo que la UNCo señala en su documento es que si bien la OMS afirma que estas radiaciones son menores a las producidas por las estaciones de radio y televisión, recomienda medidas ante posibles “daños” pese a no existir certezas de los mismos. Esto último, dice la universidad, no “puede ser utilizado como pretexto para no implementar medidas preventivas”.

Barrios: El objetivo de colocar más antenas es llevar un mejor servicio a la periferia de la ciudad.

Mejor servicio

El proyecto de ordenanza vigente para telefonía permite la colocación de antenas sólo en las calles troncales, lo cual deja sin posibilidad de un buen servicio a muchos barrios periféricos, como los ubicados en la meseta, Confluencia, Valentina Sur y Valentina Sur Rural. “Lo que estamos tratando de hacer es que se puedan habilitar, obviamente con todos los requisitos que eso implica, una estructura de antenas en lugares que no son troncales, en distintos lugares de la ciudad, para mejorar el servicio en los barrios”, indicó Montórfano en declaraciones radiales.

El concejal explicó que, además del documento que envió la UNCo, se tendrá en cuenta la exposición del secretario de la Gestión Pública de la provincia, Rodolfo Laffitte, y que, “una vez recolectadas todas las opiniones”, se buscará sacar un despacho de comisión para que sea tratado en el recinto en 15 o 20 días. “Hay consenso para mejorar la señal de telefonía y ¿cuáles son las dudas? Las que tienen que ver con hacerlo de la mejor manera posible para no afectar, entre otras cosas, la salud y la seguridad de la población”, apuntó Montórfano.

No está claro que afecte a la salud

La UNCo afirma que existe una amplia literatura que señala que las radiaciones no ionizantes producidas por los teléfonos celulares no pueden alterar la estructura molecular ni celular. Pero hay investigadores que cuestionan los estándares implementados en varios países sobre esta materia, incluyendo la Argentina. Hay trabajos científicos que hablan, incluso, sobre una alteración del ADN y alertan sobre los riesgos para la salud. Por esta razón, la universidad lo que sugiere es un monitoreo y un plan de gestión ambiental.