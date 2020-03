Las nueve mujeres de Neuquén destacadas del 2020

Ante unas cien personas que se hicieron presentes, Maistegui recordó a Graciela Alonso, reconocida docente y militante feminista, quien falleció el pasado 1 de marzo. “No quiero dejar de mencionar a una mujer que no fue destacada por la provincia, pero que era destacable y era Graciela Alonso. Hace una semana la despidieron en este mismo lugar, es una pérdida enorme para el feminismo, por la coherencia y responsabilidad que tenía en las luchas de las mujeres”, aseguró.

Luego se abrió un espacio de conversatorio en el que cada una de las mujeres destacadas pudo relatar su trayectoria personal y comunitaria, los obstáculos superados y los anhelos que hoy las impulsan.

Carmen Senger remarcó y puso en tensión el rol histórico de cuidadoras que se les impuso a las mujeres madres y aún más en aquellas que tienen familiares con alguna discapacidad. “Todavía no existe el reconocimiento a las mujeres madres con personas con discapacidad, estamos totalmente invisibilizadas. Ese lugar está muy escondido y no podemos salir de ahí”.

Foto-054---Carmen-Senger

Por su parte, Dayana Torres, de la Mesa por la Igualdad, aseguró: “Cada día me levanto pensando en que cada una de nuestras compañeras tengan todos los derechos. Los mismos que hoy tengo yo, como por ejemplo un trabajo formal”.

Foto-069---Dayana-Torres

Mientras que Nilda Sendra puso en escena el gran esfuerzo que deben hacer las mujeres campesinas por la doble tarea de cuidado de la familia y de las actividades rurales. Asimismo, se mostró emocionada por “poder lograr el sueño de terminar la secundaria” y desde su espacio radial “poner en valor la historia de las mujeres de Plottier desde una perspectiva de género”.

Foto-0124---Nilda-Sendra

La atleta de San Martín de Los Andes, Yennifer Castro, se mostró emocionada por la distinción. “A mis 31 años no esperaba este reconocimiento y me siento halagada de compartir el espacio con mujeres de gran trayectoria. Estoy muy agradecida”.

Foto-088--Yennifer-Castro

Con una visible emoción, Miriam Berensztein aseguró que “con el amor y el respeto por el otro se puede cambiar las más difíciles realidades” en base a su experiencia como docente de 25 años.

Foto-64---Miriam-Berenstein.jpg

“Estoy convencida que no se hace nada sola ni solo, debemos tener la humildad de tender una mano, de ofrecer lo que sabemos, de escuchar mucho a los otros y otras. Creo en el efecto mariposa, de lo muy pequeño que parece que no vamos a lograr nada y de repente vemos una transformación”, expresó Teresa Casalá, presidenta de la Fundación Otras Voces.

Foto-0133--Teresa-Casalá

Viviana Quaranta comentó qué la llevó en su adolescencia a estudiar medicina: “Veía a mi alrededor que había un montón de personas que tenían padecimientos materiales y afectivos. Me empecé a sentir mal y eso marcó mi rumbo hasta el día de hoy. Es una inquietud que no me deja vivir si no siento que estoy haciendo algo al respecto”, expresó la Fundadora y directora de Namuntu (hacer pie), una institución de Zapala dedicada a la prevención, asistencia y tratamiento a personas en situación de adicción.

foto-0140-Valeria-Quaranta

Hilda Sherriff, conmovida por su historia personal ya que su hija y nieta fueron víctimas de femicidio en Senillosa, llamó a la “no tolerancia de las mujeres” con los varones violentos.

Foto-0148-Hilda-Sherriff

María Catrileo de Aluminé cerró el conversatorio con un mensaje esperanzador: “Creo que el límite lo ponemos cada una de nosotras. Seamos libres, volemos con nuestros sueños y que se hagan realidad”.

Foto-097---María-Catrileo

LEÉ MÁS

#9M: imágenes de la multitud de mujeres que copó el centro neuquino