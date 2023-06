El proyecto de ordenanza que se votará este jueves sobre tablas vuelve a foja cero y da por tierra con aquella excepción que le dio municipio al empresario reginense Pedro Nardanone para instalar Las Palmas , en 1994, en un sector de la ciudad que no era compatible con la actividad.

Es así que el proyecto en su parte resolutiva sostiene en su artículo primero: "Prohíbase en el corredor de calle Primeros Pobladores las actividades recreativas nocturnas, salón de fiestas, café concert, confitería bailable, discotecas, establecimientos gastronómicos con actividad bailable, espacio bailable".

El proyecto concluye con la firma de nueve concejales de los bloques MPN, Juntos por el cambio, Juntos Neuquén, Avanzar descamisados y el Movimiento Libres del Sur. Los votos dan para que el proyecto prospere y se convierta en una ordenanza.

ON - Aniversario muerte Avalos (9).jpg Omar Novoa

Provocación

Sobre la calle Primeros Pobladores al 2000 se encuentra enclavado el boliche Las Palmas donde el 14 de junio de 2003 se concretó la desaparición forzada del estudiante de la UNCo Sergio Ávalos.

Recientemente se cumplieron 20 años de su desaparición y en paralelo los nuevos dueños del local, Nicolás Vahamonde (ex policía y ex custodio de Sobisch) junto a su socio Mariano Medel (cabecilla de la banda de estafadores Los Simuladores) salieron a anunciar la reapertura del boliche bajo el nombre de "Sens" para el 8 de julio pese a no tener las autorizaciones municipales de rigor, incluso estaban haciendo preventa de entradas.

El anuncio tuvo un tono provocador, por la fecha, y así lo percibieron familiares, amigos, estudiantes y organizaciones sociales. Incluso don Asunción Ávalos en medio de la marcha consultó a este periodista si era cierto lo que se decía de la reapertura. El hombre de 89 años hizo una mueca de fastidio, pero siguió caminando, marchando y reclamando como lo haces desde hace 20 años.

En cuanto a la causa Ávalos, tanto la Justicia Federal y la querella de la familia de Ávalos están convencidos que dentro de ese edificio de calle Primeros Pobladores mataron al joven oriundo de Picún Leufú y luego lo sacaron para hacerlo desaparecer.

La causa avanza y se espera que este año se pueda imputar al dueño de ese entonces Pedro Nardanone, el encargado del boliche Patricio Sesnich y todo el personal de seguridad.

image.png Nicolás Vahamonde, nuevo dueño del local Las Palmas

Historia de una excepción

En 1994, Pedro Nardanone, desembarcó en la noche neuquina de la mano de un amigo de Villa Regina, Adriano Alejandro Petrini.

Petrini fue quien el 5 de agosto de 1994 presentó la solicitud de habilitación por “vía de excepción” del edificio de Primero Pobladores al 2000, que tenía un exceso de superficie del 13% y cuya instalación en dicho sector de la ciudad no era compatible.

Pese a ello, la excepción fue aprobada por el Concejo Deliberante neuquino el 18 de noviembre de 1994, y el 2 de diciembre la ex intendenta Derlis Kloosterman firmó el decreto respectivo (1873) junto con los funcionarios Mario Silvano Humar, secretario de Gobierno; Osvaldo Enrique Siarrusta, secretario de Obras Públicas; y Alberto Arbornoz, secretario de Hacienda.

Así fue que Las Palmas y sus oscuros manejos cobraron vida en la noche neuquina.

Por cierto, en ese mismo año, los funcionarios municipales mencionados se vieron vinculados al denominado “affaire de las tachas”, una compra donde se pagaron sobreprecios en la adquisición de atenuadores de tránsito. El caso quedó en manos del Tribunal de Cuentas de Neuquén y la responsabilidad patrimonial de dichos funcionarios superó los 150 mil pesos/dólares de ese entonces.