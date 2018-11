"No hace falta salir corriendo de tu casa... Afuera también tiembla", "Si tenés hijos, intentá no olvidarte de ellos cuando entres en pánico y rajes" o "No dejar las sillas separadas de la mesa. Si tiembla, te las llevás puestas seguro" fueron algunos de los "consejos" incluidos en los memes.

También se recomendó "no usar ropa interior agujereada" ante la posibilidad de tener que salir a la calle de apuro por el sismo y se mostraron fotos confrontadas entre la tranquilidad con que un temblor de 3.8 es tomado en San Juan y la inquietud que generó en Buenos Aires.

Acá, los mejores:

Embed Imágenes exclusivas.

Así fue el temblor en Villa Crespo pic.twitter.com/skIxqAZNLp — Omar Lavieri (@omarlavieri) 30 de noviembre de 2018

Embed La ciudad menos sísmica del planeta tiene un #temblor durante el G20 pic.twitter.com/IPuY4zPlzb — Ema (@Bolchema) 30 de noviembre de 2018

Embed Sismo en Buenos Aires justo en el G20. pic.twitter.com/Hm5wvCUnp9 — Maximino (@AxelCardin) 30 de noviembre de 2018

Embed Porteños con un #temblor de 3.8 // Mendocino con temblor de 3.8 pic.twitter.com/yLL9aZGJeX — Gustavo Cora (@Cora_Gustavo) 30 de noviembre de 2018

