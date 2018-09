En el marco de su tercera visita a la ciudad, Medina Flores se ocupará de analizar las colecciones que presenten las diferentes marcas y destacar los must de la temporada primavera-verano 18/19. “Para todo tengo expectativas muy altas. Me gusta que la gente sea activa, siempre incito a que las chicas vengan con amigos, con varones, con todos”, dijo el crítico de moda antes de arribar a la región.

“Yo quiero ir y resolver la ropa de cada uno, lo que pasa que eso sucede si la gente habla y satisface sus dudas”, señaló anticipando el rol de asesor personal al estilo “fashion emergency” que pretende tener en el ida y vuelta con el público. “Me parece que más divertido y efectivo que hacerse sólo una selfie. A mi me gusta conocer a las personas, de eso se trata mi trabajo. Cuando asesoro tengo que conocer a las personas, no lo puedo hacer de otro modo”, agregó Medina Flores, quien además de ser parte del programa de cable La Jaula de la Moda, cuenta entre su clientela a reconocidas figuras del espectáculo, que buscan su consejo para llevar los mejores atuendos a los estrenos y entregas de premios.

Entre las marcas ya confirmadas para el evento se cuentan algunas de indumentaria que se ganaron su lugar entre los neuquinos, como Ayres, Bensimon, Cher, Devré, Herencia, Honky Tonk, Key Biscayne, Kosiuko, Levi´s, Tucci, Vitamina y Wanama. También estarán presentes las firmas de zapatos, carteras y otros accesorios como Almacén de Cosas Lindas, Paruolo, Prüne, The Bag Belt. Los objetos de decoración serán presentados por Almacén de Diseño, mientras que el rubro peluquería estará a cargo de La Compañía Hair & Beauty. En tanto, el bistro del shopping, Biutiful, dirá presente con sus exquisiteces gastronómicas.

Cambio de época

Antes de poner el foco en las estrellas de la nueva temporada, Medina Flores explicó cómo evolucionó en los últimos tiempos el mundo de la moda. “Antes era distinto. A un estilista le preguntaban qué se iba a usar, decían por ejemplo ‘shorts naranja’, y ese era el ítem establecido desde octubre hasta marzo. Claramente esto cambió a partir del 2010 y mucho más ahora en tiempo de redes. Antes una persona podía tener un solo estilo y hasta morir con ese corte de pelo, con esa raya al costado y con ese delineado azul. Esto ya no es así porque uno va viviendo de otra manera y tal vez una mujer tiene para su trabajo un determinado look y no necesariamente después, a la hora de salir, tiene otro; aunque quizás para las reuniones corporativas sí tiene otro. Esto las marcas y los diseñadores lo interpretan”, indicó.

Blanco total, volados románticos, grandes estampados y brillos para rockearla

“El blanco volvió a redimirse”, sentenció Medina Flores antes de asegurar que “hoy un look totalmente de blanco hay que tener, sin importa si es de día o de noche”. Añadió que en algún momento del día hay que “rockear” algo con brillos: “Puede ser un Clutch, un sobre, un bolso de mano, quizás es sólo lo mínimo como el neceser de maquillaje o unas botas de lentejuelas. Es importante revalidar la noche y las transparencias porque antes sólo los vestidos importantes eran para la noche pero difícilmente uno la rockeaba en un cocktail, es como que se era más prudente, salvo una ocasión especial”.

La cuota romántica vendrá de la mano de los volados, un must que viene colándose en los placards desde el año pasado y que hace un poco más de diez días Carolina Herrera convalidó en su último desfile en Nueva York.

El asesor también sumó las estampas o los prints “enormes” como uno de los imprescindibles de la temporada y como una tendencia que introdujo Dolce & Gabbana cuando instaló las hojas de banano.

“Nunca una tendencia aparece inesperadamente, sino que va adelantándose y se va metiendo de a poco en los guardarropas. Ya hace tiempo que el blanco no es solo un color de verano. Lo vimos en los abrigos de invierno; no es solo un color para un vestido de día, sino que también puede ser de noche y no sólo para las novias. Con los brillos también pasó lo mismo porque primero aparecieron en una musculosa, un sweater, una campera o algo a lo que se empieza a sumar una chapita, una tacha, un cristal, un bordadito, hasta que eso después devino en un patch, algo graffiteado o de glitter”, explicó.

Compras asertivas y diferencias fashionistas entre hombres y mujeres

“Cuando una mujer sabe de qué van las tendencias, cuando no la toma de sorpresa un shopping con muchas cosas colgadas y gráficas que invaden el lugar, es más fácil y certera la compra.Sería esa famosa ‘compra inteligente’”, aseguró Medina Flores antes de poner la lupa en las complicaciones que suelen tener las mujeres a la hora de armar un outfit.

“Las mujeres son buenas empresarias de su propia marca, pero a veces como tienen muchas cosas en su cabeza y no pueden aplicar esa misma inteligencia a su guardarropa. Entonces pasa que tal vez se compraron un top que estaba buenísimo y a buen precio, pero no tienen la ropa interior indicada para ponérselo y pasa a estar colgado ahí por mucho tiempo. Son muy pocas las mujeres que se llevan sólo lo que les queda bien, por lo general acumulan mucho y compran copias, entonces por ejemplo tienen dos camisas a rayas o creen que hay un solo calce de pantalón que les queda”, describió y aconsejó preparar los equipos comenzando por las piernas y el calzado. “La gente siempre comprar las partes de arriba y no necesariamente tiene para armar buenos looks en las partes de abajo y ni que hablar de los zapatos”, apuntó.

alto-comahue.jpg Gentileza Nicolás Tamborindegui

A la hora de hablar del universo fashion masculino, el especialista señaló: “Mientras todas las mujeres son nietas de mujeres que leían revistas de moda, los hombres llevan solo ocho años viendo moda y sin embargo tienen resultados óptimos. Son más asertivos porque no se distraen y a la hora de la elección se llevan sólo lo que les queda bien”. “Los que van a ultranza y usan todo lo último son los sub 20 y las tiendas de lujo apuntan a ellos. Ellos no se visten desde el prejuicio, de modo que asumen más rápido las tendencias”, agregó.

Como contracara remarcó que las mujeres “ofrecen más resistencia” y son más conservadoras. “Ven una revista de moda y opinan qué sí, qué no. En muchos casos para que se cambien el corte de pelo, hay que llamar a un escribano público. La mujer, con las decisiones estéticas, asume mucha seguridad. Cree que eso la arma, mientras que para el hombre es una lista de compras, es el presupuesto o el momento que lo necesite”, sostuvo y recalcó que el total White también se aplicará para los outfits masculinos. “Los hombres tienen colores y son muy parecidos a los de las mujeres, más allá de que no se pongas brillos y lentejuelas. Ahora se usa todo blanco, en el 2010 seguramente había gente que te podía hacer un chiste, pero ahora ya no pasa”.

Los modelos del maestro de la moda

A la hora de destacar el buen gusto en figuras populares, Medina Flores eligió a la primera dama Juliana Awada como una de las mujeres mejor vestidas de la Argentina. “Me encanta porque la conozco de antes y me gustaba ya cuando iba con un jean azul achupinado, unas chatitas negras, un sweater de cashmere gris y una campera de cuero. Es un look perfecto”, subrayó. “Para mí las mujeres clásicas son las más elegantes. Lo clásico no tiene que ver con lo aburrido, ni lo elegante con lo serio. La idea es que vos leas rápido a la persona”, argumentó, al tiempo que recalcó que alguien mal vestido “distrae” con su indumentaria imposibilitando el contacto con la persona.

Por último, Medina Flores mencionó a Horacio Cabak, Joaquín Furriel y al Rifle Varela como los mejores hombres vestidos del país. “Un rubro que aprendió mucho son los periodistas deportivos que van impecable”, enfatizó.

El año pasado, Medina Flores presentó su libro “Manual de estilo”, donde destaca las prendas básicas que toda mujer debe tener en su guardarropas y que van más allá de las tendencias de cada temporada. Para el asesor, encontrar un estilo propio no responde siempre a la moda sino que responde a la forma de ser, los valores y la forma de manejarse.