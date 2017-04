Las tomas recalientan la agenda del año electoral

Marcelo Marchetti, edil del MPN, fue uno de los impulsores de la reunión, a la que asistió la subsecretaria de Tierras del Municipio, Lilian Zambrano, y funcionarios del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

Marchetti recordó que hace dos años se creó una unidad para regularizar las tomas existentes en la ciudad, con la idea de evitar nuevas usurpaciones. “Es importante que tengamos esta herramienta ante los problemas, si no, nos pasa lo de Parque Industrial”, observó.

“El trabajo que se hace con los vecinos nos permite hablar. Que se sepa que hay que seguir la vía institucional para tener un terreno”. Lilian Zambrano Subsecretaria municipal de Tierras

Solicitó a las autoridades provinciales y municipales “que la unidad funcione como tiene que funcionar, porque la última reunión fue en noviembre y ya llegamos a mayo”.

Su compañera de bancada, Andrea Ferracioli, fue más dura en el discurso. “No estamos cuidando la poca tierra que nos queda”, indicó, y razonó que, “si las 20 familias que hoy ocupan un predio en Parque Industrial son las mismas que antes tomaron en Colonia y en el Cañadón, no estamos haciendo bien el trabajo social”.

Zambrano contestó que el Municipio intenta “cambiar el paradigma” vigente en la sociedad “de actuar de hecho y no por la vía institucional”. “Este año es especial, porque está todo el mundo movilizado con expectativas de un año electoral y yo estoy al pie del cañón, sin descanso”, coincidió.

Dijo que “es difícil” prevenir las tomas “y poner un alambrado tampoco es la solución, porque lo cortan y se meten”. Comentó que la estrategia de la comuna fue reunirse con los fiscales para que estén atentos a resolver las usurpaciones rápidamente “y no estar 10 años litigando”.

Agregó que, con la última toma de Parque Industrial, el Municipio hizo una denuncia “en la fiscalía del doctor Silva, porque es una cuestión delictiva y no estamos de acuerdo en sentarnos a mediar” con los ocupantes.

Marco Zapata, director provincial de Regularización, informó que ellos cuentan con “6 personas en vehículos que se dedican a recorrer todos los lotes vacíos del IPVU, día y noche, en comunicación con vecinos y la Policía”. Afirmó que, en la mitad de los casos, quienes viven en el barrio saben si se está preparando una ocupación.

“Trabajamos la parte técnica y la pata social, que es una persona con dos o tres asistentes que están todos los días en el barrio”. Marco Zapata Director provincial de Regularización de IPVU

POLÉMICA

Reúnen antecedentes sobre la calle que está cortada en Rincón Club de Campo

El insólito caso de la Avenida de la Costa, una calle pública que está cortada por un alambrado desde hace años, sigue en análisis en la subsecretaría de Tierras del Municipio. Desde el área indicaron que están reuniendo los antecedentes antes de resolver cómo van a intervenir. La Avenida de la Costa bordea el río Neuquén, desde el Tercer Puente hasta la calle Leloir. Al llegar al barrio privado Rincón Club de Campo, la senda está cortada por un alambrado que llega hasta la costa, de modo que no se puede pasar. Lilian Zambrano, subsecretaria de Tierras de la comuna, indicó que no puede informar qué hizo o va a hacer el Municipio ante esa situación porque no está al tanto de los pormenores del caso, aun cuando ya pasó una semana desde que se hizo público. La funcionaria planteó que, por estos días, está trabajando en la reglamentación de la nueva ordenanza de ocupación de espacios públicos, lo que echará luz sobre cómo hay que actuar en casos como este en adelante.

El MPN saca pecho con obras que ya hizo

NEUQUÉN

Durante la reunión de ayer por las tierras públicas, los funcionarios y concejales del MPN les enrostraron a los representantes del Municipio el avance que tienen en la regularización de tomas en tierras provinciales y el importante respaldo financiero que lograron de Nación.

Lilian Zambrano, subsecretaria de Tierras de la comuna, quedó sola ante la embestida del MPN. Los ediles del quiroguismo faltaron a la cita o se retiraron antes de comenzar la exposición.

Durante el encuentro, se reveló que la Unidad de Gestión de Regularización de Asentamientos (UGRA), creada por ordenanza, lleva meses sin reunirse y cada gobierno, el municipal y el provincial, se ocupa por separado de las tomas que están en sus terrenos.

Zambrano informó que hay 26 ocupaciones en tierras municipales, con 4 mil familias. Contó que recibieron fondos de Nación para tres tomas y tienen otras cuatro donde pagarán las obras con el Promeba, un programa del Banco Interamericano de Desarrollo con desembolsos lentos y espaciados.

Marco Zapata, del IPVU, comentó que ellos tienen 21 tomas a regularizar, con 4600 familias. Dijo que en 15 asentamientos ya entregaron la tenencia a un 70% de los ocupantes y las redes de agua, luz y cloacas están en ejecución o terminadas.

Añadió que Nación les aportó 150 millones de pesos, “145 para infraestructura y cinco para trabajo social”, pero aun así asignaron fondos propios cuando hubo demoras “porque la regularización no se puede parar”.