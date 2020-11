Las ventas en comercios no levantan pese al fin de las restricciones

La apertura casi total de la actividad comercial en Neuquén no generó una mejora en cuanto a las ventas , según los números que maneja la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines (ACIPAN), entidad que en los próximos días dará a conocer en detalle un relevamiento sobre el tema.

Si bien esos índices son mejores que los de los meses más duros de la cuarentena, donde la baja en las ventas era del 70 por ciento, González analizó que las flexibilizaciones decretadas por la provincia durante este mes no generaron el impacto esperado.

Lo atribuyó a la pérdida del poder adquisitivo del salario de los potenciales consumidores y a que un sector de la población está desempleado y perdió capacidad de compra.

"El mayor problema que tenemos hoy es la situación económica. Muchos trabajadores están suspendidos, como es el caso de la actividad petrolera, y eso se siente mucho. Nuestra expectativa es que para diciembre retornen a los pozos y ahí se pueda ver una mejora”, dijo el titular de ACIPAN. “La gente no compra porque no tienen dinero, y además porque los precios no paran de subir", apuntó.

Daniel González, presidente de Acipan, la cámara optimista.

En cuanto a los rubros más afectados, vestimenta y calzado encabezan esa lista, como así también otros locales no vinculados a actividades esenciales. “No se compra ropa en general y eso influye mucho de manera negativa para todos estos comercios”, indicó González.

A su vez, las ferreterías y pinturerías volvieron a niveles casi normales de actividad, producto de que mucha gente al quedarse en sus casas optó por adquirir este tipo de artículos para hacer arreglos o reformas hogareñas. Y los que sí se vieron claramente beneficiados fueron las bicicleterías que obtuvieron, según el registro de ACIPAN, hasta un 300 por ciento de suba en sus ventas. “Hoy son el rubro estrella, lo que tienen lo venden”, aseguró.

En cuanto a la situación general y volviendo a las razones de la falta de reactivación, González apuntó a la escalada inflacionaria, donde la mayoría de los gremios no logró paritarias acordes y que el sector estatal, que también tiene poder de compra, no recibió ningún incremento salarial en el año. “Lo positivo, para ver el vaso medio lleno, es que muchos empleados suspendidos de diferentes rubros volvieron a ser tomados, como el caso de la gastronomía, y la expectativa está centrada en diciembre y que ahí podamos ver una reactivación”, señaló.

Flexibilización

El camino de vuelta a cierta normalidad de la actividad comercial se inició el 10 de este mes, cuando se dio por finalizada la medida de restricción de las salidas a partir de la terminación del número de DNI. Se habilitaron primero las compras en negocios minoristas y a la semana siguiente se amplió a los supermercados y comercios de grandes superficies.

Luego, este fin de semana y por primera vez desde el inicio de pandemia, la actividad pudo volver a funcionar el domingo, lo que generó un gran movimiento de gente en los shoppings y supermercados.

“Se ve más actividad por los hipermercados y negocios de grandes superficies, esos rubros se vieron en algo beneficiados pero no movieron la aguja en general. Los comercios dicen todos más o menos lo mismo: la gente no tiene plata en el bolsillo”, apuntó Daniel González.