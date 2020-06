Latorre: "Me das asco, Carla Czudnowsky, sos una pobre mujer"

Furiosa y sin filtro, la panelista de LAM esttalló: "¿En qué momento se te ocurrió decir, cuando pasaron el tape del sufrimiento de mi hija, que es una nena de 19 años que abrió su corazón porque en el 2017 tuvo una desilusión familiar, que ‘habló como si fuera la novia del padre’? ¡Vos sabés la gravedad y la inconsciencia de una mujer que es grande y es madre! ¿Si sufre porque la mamá y el papá tuvieron un problema de infidelidad se siente la novia del padre? Me das asco, Carla Czudnowsky, sos una pobre mujer", aseguró Latorre en el inicio de su fuerte descargo.

Irónica con "la chica de los tres pelos" (así la denominó la angelita a Czudnowsky), agregó: "Espero que esta noche (por ayer) no levanten esto y hagan un circo porque al final te ‘levanto’, la mitad de la gente no sabe quién sos, es muy duro lo que dijiste. Cuando escuché lo que dijiste estaba que trinaba, hice un vivo y te puteé de arriba a abajo. Sos patética. Aparte, te lo explicó el psicólogo que está ahí. ¿O a mi hija no le puede romper el corazón el papá que tiene que ser la novia, Carla Czudnowsky".