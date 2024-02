Laurita Fernández contó por qué actuó de una manera "horrible" con Fede Hoppe: "Le quise pagar con..."

“A mi me dolió que quizás yo no quería o no sentía la fuerza de salir a contar también un montón de cosas que había vivido . Solamente se estaba contando una campana cuando yo sabía que, muchas personas que la estaban contando, sabían mi campana también. Me acuerdo que, en ese momento, me parecía injusto que no se cuente todo. Quedaba como la guacha ", contó la bailarina cuando le preguntaron sobre mentiras que inventaron sobre ellas.

En el 2016 Bal y Fernández comenzaron el "Bailando" con un escándalo que los ponía en una situación de infidelidad frente a sus ex, Barbie Vélez y Fede Hoppe. En el 2016 Bal y Fernández comenzaron el "Bailando" con un escándalo que los ponía en una situación de infidelidad frente a sus ex, Barbie Vélez y Fede Hoppe.

Y luego, empezó a profundizar sobre la etapa donde se la vinculó con el hijo de Carmen Barbieri: "Yo sentía que si salía a destapar la olla de cosas... ¿Lo iba a hacer sólo para que el que estaba mirando diga: 'No es tan mala. Pobrecita'? Y a mí no me interesaba que dijeran 'pobrecita' o que alguien me de la razón. Sentía que iba a ser peor. Sentía que iba a ser más bolonqui, más bullicio. Me fumé un poco que yo fuera a la que le daban un montón. No lo sentía justo".

A continuación de su relato, afirmó que cambiaría cosas de ese momento: “Sí... quizás a veces le he hecho mal a alguien sin querer porque en ese momento yo creía que se lo merecía (por Hoppe), sentía que se le estaba devolviendo por todas las que me había hecho, ¿viste? Y, sin embargo, me sentí peor yo haciendo sentir mal a otro que cuando me hicieron sentir mal a mí”.

“No era un triángulo, era un octángulo. No fue planeado, pero en el camino hacés daño al otro. Les juro, lejos de decir ‘ah, ahora tomá, ahora te voy a ver mal...’, me sentí peor. Le pediría disculpas porque hice mal pero no porque fue algo de la vida, una situación que se dio, no fue algo con saña... Viste, si terminás con otro o terminan con vos, se sufre, pero bueno, es lo que te pasa”, agregó.

Luego de escuchar una parte del relato, la periodista Karina Iavícoli profundizó en el tema con una pregunta particular: “Estás hablando de una ex pareja que te hizo sufrir y uno a veces quiere pagar con la misma moneda, ¿no?... No lo digas vos, lo digo yo: pienso en el triángulo Hoppe, vos y Fede Bal”.

