El reclamo que Laurita Fernández le hizo a Nicolás Cabré a 2 años de separarse

La conductora de Bienvenidos a Ganar no se puedo aguantar y le realizó un reclamo a su ex al aire.

Laurita Fernández volvió a hablar por primera vez en mucho tiempo de su ex pareja, Nicolás Cabré , de quien se separó hace dos años. Mientras vive una historia de amor con el productor Peluca Brusca, la conductora aprovechó para hacerle un reclamo al aire a su ex por no haberla invitado a ver la obra de teatro que protagoniza.

image.png

Luego de escuchar el nombre de su ex, Laurita rápidamente interrumpió y lanzó picante: “A mí no me invitaron todavía. No recibí la invitación”. El comentario causó mucha risa entre los presentes en el estudio, especialmente de Scarpino. La conductora insistió con su reclamo y agregó: “Acá somos 40, así que una función te llenamos”, sugiriendo que podría ir todo su equipo a ver la obra. De esta manera, dejó entrever que su relación con Cabré terminó en muy buenas condiciones y aún mantiene cierto cariño por el actor.

Cómo es el presente sentimental de Laurita Fernández

Hace exactamente un año, Laurita Fernández blanqueó su relación con el productor Claudio Brusca, mejor conocido en el ambiente como Peluca. Para dar a conocer la noticia de manera oficial, la conductora de Bienvenidos a Bordo eligió tiernas fotos a los besos junto a su novio en la intimidad.

image.png

Anteriormente, la conductora y bailarina había estado en pareja con Nicolás Cabré, y no solo tenía un vínculo muy unido con él sino que también con su hija Rufina. Además, fue novia de Fede Bal, romance que empezó en la pista del Bailando por un Sueño. Y en ese mismo estudio se enamoró del productor Federico Hoppe en 2010.

“Momentos Felices”, escribió la bailarina en el posteo donde blanqueó su relación con “Peluca” el año pasado. En las imágenes se muestran abrazados, sonrientes y dándose un beso frente a cámara. Muy contento por la declaración de su pareja, Brusca contestó la publicación dedicándole un mensaje de amor: “¡Ay, Dios! Te necesito en mi vida todo el tiempo, sabelo”.