Lauti: "Es un sueño todo lo que vengo viviendo"

“Es un sueño todo lo que vengo viviendo en el automovilismo nacional”, expresó el piloto neuquino y amplió: “De chiquito lo miraba desde afuera como un fanático más. Eso me llevó con la ayuda de mis padres a empezar a correr en karting y, bueno, hoy estoy acá”, contó en relación con su ascenso al TC Pista, donde debutará en dos semanas en el autódromo de Viedma.

“Estaba mirando fotos, me hicieron emocionar y darme cuenta de todo lo que me estoy jugando y dónde estoy corriendo. A veces, en la vorágine de querer avanzar más y mejorar cada día, uno no se da cuenta de lo que está haciendo. Me pareció lindo compartirlo porque es realmente lo que sentí en ese momento”, expresó De la Iglesia, que en 2015 fue campeón de la Gol. Al año siguiente debutó en el TC Pista Mouras peleando el campeonato hasta la última fecha generando la posibilidad de pasar al Mouras en 2017, donde tuvo una gran temporada finalizando 10º, y así poder llegar a categoría telonera del TC.

"Estoy muy motivado y me lo tomo de una manera muy seria para a ese sueño hacerlo realidad. Quiero mejorar como piloto y espero subir a varios podios”, dijo Lautaro de la Iglesia. El neuquino se ilusiona con su primera temporada en el Pista.

La familia como pilar

El piloto no deja de remarcar que su carrera hasta llegar a ser piloto profesional no hubiera sido posible sin la ayuda de su madre, Miguelina, su padre, Rubén, y su hermana, Pamela. “Todo lo que hice como piloto es producto del trabajo y acompañamiento de la familia. Están en todas las carreras”, subrayó.

Ahora, lo que viene es terminar de armar su Ford Nº 57 para poder probarlo en Olavarría antes del debut, que será el 16 de febrero en el autódromo de Viedma.

“Es una categoría que exige mucha profesionalidad. Me estoy preparando al máximo desde lo físico y emocional ”, afirmó Lautaro que ve cómo sus sueños de niño se están haciendo realidad.