Lavín: "Si la fiesta electrónica no cumple los protocolos, se clausura"

“Los productores presentaron toda la documentación y como se trata de un evento similar al autocine, fue autorizado. No habrá circulación, las personas llegan en auto con un máximo de cuatro, quedan adentro de un cerco, y es al aire libre. Además, casi su totalidad será con luz de día. No debería haber ningún inconveniente, y habrá personal municipal para controlar que todo se cumpla. En caso de no cumplirse, la fiesta queda clausurada de inmediato”, adelantó Lavín.