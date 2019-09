La violenta secuencia ocurrió el lunes alrededor de las 21, en el comercio ubicado en la esquina de calles Teodoro Planas e Intendente Mango. "Anoche yo me fui a las 19:55, una hora después me llamó mi vecino y me dijo 'venite que están rompiendo todo'", confió en diálogo con LU5 Gastón, el dueño de la casa de repuestos.

"Tengo cámaras, que fueron colocadas el martes pasado, pero en ese momento cuando me fijé se ve que estaba justo en un punto ciego porque no se veía nada", explicó el comerciante y agregó que por el hecho, esta mañana colocará más cámaras de seguridad.

"Golpeó el frente de otro negocio a media cuadra y luego pasa por mi local. Relojeó el portón que tengo atrás, volvió a la esquina donde intentó levantar la persiana de hierro y a empezó a dar patadas literal -conté unas 7 u 8- hasta que rompió el vidrio", relató Gastón, quien agregó: "en el medio pasaron dos personas, así que este hombre paró. Después volvió a intentar pero no pudo ingresar. Hubo un testigo que le pegó un grito y esta persona salió caminando por Intendente Mango hacia Alcorta".

El comerciante explicó que el negocio está funcionando hace 48 años y que por el intento de robo se quedó durante la madrugada cuidando que nadie entrara. "Hoy siento ganas de irme. Me fui con el corralito en 2001 y hoy me pregunto para qué volví", sostuvo indignado Gastón.

