Le dieron domiciliaria al abusador de su hija y teme por su familia

En noviembre de 2016, los jueces de la Cámara Primera en lo Criminal condenaron al hombre a seis años de prisión efectiva por abuso sexual gravemente ultrajante, pero no se ordenó su detención inmediata porque podía apelar el fallo

Recién en octubre de 2017 fue trasladado al establecimiento penitenciario y el viernes 28 de diciembre de 2018 recuperó la libertad.

“Yo me enteré de que había salido por otras personas, a mí nadie me avisó. Aunque tiene la tobillera, yo no sé qué nos puede llegar a pasar. Junto a mi hija vivimos bajo amenazas de muerte durante mucho tiempo”, expresó la mamá de la víctima a LM Cipolletti.

Por otra parte, la mujer sentenció: “Cuando se lo llevaron al penal se hizo el enfermo y pidió la domiciliaria porque no podía recibir el tratamiento médico que necesitaba. Contó que era diabético y el médico le dijo que lo podían asistir en cualquier lugar, que no era necesario que saliera, pero igual le dieron el beneficio. También dice estar en silla de ruedas por haber sufrido un ACV, pero yo el año pasado lo vi caminando normalmente. Es un vivo”.

LEÉ MÁS

Borracho perdió el control, volcó y terminó adentro de un canal

Violador de Plottier: en la cárcel no le dieron tratamiento