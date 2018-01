Le dio una golpiza y quiso compensarla con $3000

Luego de haber roto su celular para que no pidiera ayuda y violar dos veces la prohibición de acercamiento, la defensa del hombre, de 42 años, ofreció disculpas y su alejamiento de Trelew a Córdoba, pero la víctima no aceptó. Lo hizo saber a través de la fiscalía, representada por la fiscal general Silvia Pereira y el funcionario Rubén Kohler, que hicieron saber al magistrado que la víctima no estaba de acuerdo con lo ofrecido y que siente “terror”, por lo que pidió que su ex marido siga detenido.

La declaración de la mujer fue por videoconferencia, ya que ella, al tener una discapacidad que afecta además su parte emocional, no puede ser expuesta a situaciones que la alteren, como una declaración pública.

“En la comisaría en la que estoy detenido recibí golpes. Además, tengo un hijo de 6 años al que amo. Sé el delito que cometí y pido disculpas. No me considero una persona peligrosa”, dijo el agresor. Lo declaró ante el juez Sergio Piñeda, de Trelew.

Que el imputado haya ofrecido mudarse a Córdoba no satisface a la mujer. La fiscal aseguró que en otra oportunidad el detenido se fue a esa provincia y, sin embargo, volvió a buscarla. Para colmo, los padres del agresor advirtieron sobre el comportamiento de su hijo. “Dijeron que han pasado vergüenza, que no lo van a recibir en su casa. Deberá fijar otro domicilio”, aseguró la fiscal.

El imputado habló ante el juez Sergio Piñeda, rogó por su libertad y volvió a disculparse con la víctima. Dijo además que en la comisaría donde se aloja recibió “golpes” y apuntó: “A mi hijo de 6 años lo veo martes, jueves y viernes. Lo amo y tengo buena relación con él y su madre. Quiero que me dé la oportunidad de estar otra vez en la calle. Sé el delito que cometí y pido disculpas. Pero no me considero una persona peligrosa. Ayudé a mi ex mujer mucho. Le había pedido que nos tomáramos un tiempo. No me dejó. No me dejaba salir de mi casa. Me puse a pensar que estaba sola y me quedé. Pero ahora estoy endeudado. Traté de hacer todo lo mejor que pude”.

En la audiencia de control de revisión de la prisión preventiva la semana pasada surgió la propuesta de “probation”, la reparación económica, las disculpas y la garantía de que iría a vivir a Córdoba evitando seguir molestando a la mujer, pero se le imputan cuatro delitos, entre ellos la feroz paliza, y por eso seguirá entre las rejas.