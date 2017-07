Le espera flor de multa por querer zafar de un control

Circulaba desde Cipolletti en dirección a Neuquén a bordo de un Fiat 147, cuando la policía le indicó que se detuviera a un costado de la Ruta 22 para someterlo a los requerimientos de documentación. Simuló estacionarse pero, cuando quedó fuera del alcance de los efectivos, se dio a la fuga.

Sin embargo, no contó con que un patrullero a los pocos metros lograría finalmente detenerlo. Inmediatamente se le hizo un test de alcoholemia que le dio negativo y se descubrió que lo que intentó ocultar con su huida fue que no tenía el seguro del auto.

“Fue esta mañana a las 8:15 (por ayer) en un control de tránsito de rutina que se intensificó por la previa del Día del Amigo. El joven no se detuvo cuando el personal policial se lo solicitó, amagó a estacionar y arrancó. Fue detenido metros después por otro patrullero. No lesionó ni pisó a nadie en su huida. No hay policías heridos”, señaló el comisario y jefe de la Policía de Tránsito de la provincia, Daniel Asselborn.

Corroboró que el test de alcoholemia que se le hizo dio cero gramos de alcohol en sangre. “Pudo haber pagado sólo una multa de unos $700 pesos por la infracción de circular sin seguro, pero ahora se le sumará otro monto significativo por la evasión del control, el secuestro del vehículo y el acarreo municipal”, señaló el comisario.

Asselborn dijo que “es una falta gravísima evadirse de un control de tránsito” y su sanción está contemplada en el código contravencional de la ciudad.

Según explicó el juez de Faltas, Federico Hauck, en el artículo 38 del código está previsto que por obstaculizar la inspección un infractor será sancionado con una multa que va de los 200 a los 2000 módulos. Lo que representa una suma entre los 2800 y los 28.000 pesos, dependiendo del caso, de si es reincidente o no o bien si se tuvo que recurrir a la fuerza para detenerlo.

También está contemplando una multa de 50 a 500 módulos para quien circule sin el seguro obligatorio vigente.