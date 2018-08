Le llegó el tarifazo

Susana Giménez habló de la crisis económica que vive el país y se quejó abiertamente por los fuertes aumentos en las tarifas de los servicios básicos. “Creo que la gente la está pasando mal, no hace falta que alguien me lo diga. Lo veo. A mí el mes pasado me vino una factura de luz de 4000 pesos y hoy me llegó una de 40 mil. Y eso le pasa a mucha gente. Hay una crisis”, aseguró la diva.