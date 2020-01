Le marcaron la cancha

“La mirada va a estar puesta sobre él”. La frase no la dijo el técnico Gabriel Heinze, que se caracteriza por una autoridad rigurosa para con sus jugadores, sino por la abogada encargada del área. La medida contrasta con la que tomó Racing a fines de 2019 cuando se conoció la denuncia por agresión de la pareja del delantero Jonatan Cristaldo. En un principio, el club dijo que no iba a tomar ninguna medida pero teniendo en cuenta que esa postura le traería fuertes críticas, el presidente Víctor Blanco dio instrucciones para que el delantero fuera separado del plantel por unos días. Decisión que no se tomó como sanción sino para que se aclarara la situación. Aún más, Futbolistas Argentinos Agremiados se mantuvo en silencio. Unos días después, Cristaldo volvió a entrar a una cancha.