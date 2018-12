"Le pegué, la desnudé, traté de violarla, pero no pude"

España. Bernardo Montoya es un español que fue arrestado por el crimen de una docente de 26 años. Y su confesión fue estremecedora. Entre otras cosas, Montoya habría explicado a la Guardia Civil que le tendió una trampa a la joven: “Ella me preguntó: ‘¿Sabrías de algún supermercado por aquí? Es que soy nueva’”, relató. Él la engañó y la mandó a un callejón sin salida. “En cuanto se alejó un poco, corrí a por mi coche y llegué primero al callejón. Esperé a que llegara, la agarré y la golpeé contra el baúl de mi coche. Quedó inconsciente en el suelo. Tenía una cuerda en el vehículo y aproveché un trozo para atarle las manos a la espalda”, explicó de modo descarnado. El propósito de Montoya era agredirla sexualmente, pero según sus palabras, no logró hacerlo: “La metí en el maletero del coche y la conduje hasta el lugar donde la encontraron. Al llegar, la desnudé de la cintura para abajo y traté de violarla, pero a pesar de que ella estaba inconsciente no lo conseguí. Lo intenté, pero nada. Juro que al final no la agredí sexualmente”. Según Montoya, la chica estaba viva cuando la dejó entre las zarzas. A su celular lo tiró en un contenedor, y las zapatillas, en otro, detalló.