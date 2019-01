Le piden rescate en criptomoneda a un millonario

“En este período no se han recibido signos de vida de la desaparecida, pero tampoco de que no siga viviendo”, dijo Brøske, que admitió que no tienen sospechosos y que no saben si Hagen se encuentra en Noruega o en el extranjero. Según medios noruegos, los secuestradores piden 9 millones de euros en la criptomoneda Monero, una cifra no confirmada por la Policía, que ha revelado sin embargo que los raptores amenazaron con hacer daño a Hagen si no se efectúa el pago. Las autoridades noruegas implicaron a varios cuerpos policiales en la investigación, en la que cuentan además con la ayuda de Europol e Interpol.

Anne-Elisabeth Hagen, de 68 años, está casada con Tom Hagen, un inversor inmobiliario y que controla una de las principales eléctricas noruegas.