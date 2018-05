La conductora de Pasión de sábado el año pasado intentó participar en el ritmo libre pero no la dejaron desde América, canal por donde se emite el ciclo de música tropical. Ese mismo año Baños había mantenido un entredicho con la Bomba Tucumana, quien fue una de los personajes más polémicos del reality.

“Lo lamento por la Bomba, pero Marcela está confirmada como participante. Nos vamos a matar, pero me encanta”, sostuvo Ángel, haciendo referencia al cruce.

En aquella oportunidad la rubia le pegó feo a la creadora de “La pollera amarilla”: “Como bailarina, le pongo un 3… o un 4. Tal vez esto lo tome pésimo, pero no me importa. No tenemos buena relación. No corta tickets, es popular pero no convoca”.

p20-f02-gisela-berger.jpg

¿Y Scioli?

Berger, quien ya formó parte del staff de bailarinas de Showmatch, ahora tendrá la chance de estar en el programa como participante. La modelo tuvo su hora mediática al convertirse en madre de Francesca (hace siete meses), fruto de su relación con Daniel Scioli.

“Ya hubo reuniones para que se sume y vamos a ver qué define este fin de semana. No está confirmada, pero sí convocadísima”, anticipó el conductor de Los ángeles a la mañana.

La vuelta del “Bailando” está prevista para el 2 de julio y las dos primeras participantes confirmadas fueron Eva de Dominici y Luciana Salazar, quien ya tuvo su paso por la pista pero debió dejar la competencia por otros compromisos laborales.