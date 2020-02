Le robaron la bicicleta mientras estaba en el cajero

Ante la sorpresa, la mujer salió en busca de policías: “Corrí hasta el primer móvil que encontré, en Avenida Argentina. Ahí me tuvieron unos diez minutos llenándome a preguntas y ni siquiera salieron a buscarla. Me dijeron que tenía que ir a hacer la denuncia a la comisaría”, contó indignada Amalia a LM Neuquén.

Era un candado grande, con cadena, los que utilizaba, por lo que se presume que los delincuentes disponían de las herramientas necesarias para cortarla. Sin embargo, no dejaron ningún rastro, por lo que no pudo tener mayores precisiones. Aparte no encontró a ningún testigo ni nadie que haya visto a los delincuentes huir con su bicicleta.

Se trata de un rodado 29 de color amarillo fluorescente, marca Topmega, y la mujer teme que “ya esté vendido por partes”. Además, se quejó del trato que tuvo en la Policía: “Hice la denuncia en la Comisaría Primera el mismo miércoles (de la semana pasada). A los dos días un conocido me alertó que había visto una bicicleta igual a la mía arriba de un móvil policial, así que fui a preguntar a la Comisaría Tercera”.

La mujer no solo no tuvo respuestas ante ello, sino que desde la comisaría le dijeron que en caso de tener alguna novedad se iban a comunicar con ella en un día hábil. “Justo era fin de semana largo (…) Me dan a entender que no hicieron nada solo porque era fin de semana largo, pero no dejan de robar esos días”.

Además, siguió con su enojo e afirmó: “Las veces que fui me rebotaron. Me mandaron a mi casa, pero no me precisan que estén haciendo algo. No me queda claro su protocolo y la verdad, no creo que sea la primera bicicleta que roban en Neuquén”.

Ya en días hábiles, ahora, la mujer espera alguna novedad de los policías, pero aseguró que sus esperanzas se pierden en la “desidia policial”.

