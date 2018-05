Le robaron una moto al diputado provincial Cacault

El martes alrededor de las 14, un ladrón forzó una puerta e ingresó a la planta alta de la vivienda, ubicada en el barrio Las Balsas. Una vez dentro, se alzó con la llave del piso inferior y así accedió al lugar donde estaba guardada la moto, explicó el diputado.

“Cuando llegó el jardinero a trabajar, esta persona ya estaba en la casa y al verlo le inventó una historia de que era un familiar de Buenos Aires”, contó Cacault, quien agradeció que no había nadie de la familia en la vivienda en ese momento. El diputado se encontraba en la capital neuquina y el resto de su familia había salido.

Comisaría 28 de Villa La Angostura.

“Me llevo la moto, después la traigo”, le habría dicho el ladrón al jardinero, quien se sorprendió, pero al no conocer a todos los integrantes de la familia no sospechó. No fue hasta que arribaron alguno de los miembros de la familia que se dieron cuenta del faltante de la moto. “Era usada, la había comprado hace tres o cuatro meses”, confió el diputado y detalló que se trata de una Honda Tornado color blanca y negra de 250 cc.

Hasta el momento, desde la Policía se explicó que se analizan las cámaras de seguridad de la ciudad para tratar de identificar al ladrón. Según trascendió, pudieron captar a una persona que circulaba en una moto y casco parecidos a los denunciados como robados, pero aún restan realizar diligencias para corroborar que se trate del ladrón que se llevó la moto.

Consultado sobre si tuvo otros hechos similares, Cacault recordó que les habían sustraído cosas del parque de la vivienda, pero que nunca les habían entrado a la casa. “Es la primera vez, por suerte no había nadie”, aseguró.

Tras el hecho, sus hijas difundieron a través de las redes sociales lo sucedido para alertar a toda la comunidad en caso de que vean la moto. “Cualquiera que sepa algo por favor avisar”, pidieron. Hasta el momento no tuvieron novedades.

Le sacaron el auto a una remisera

El lunes a la noche, un delincuente se alzó con el Chevrolet Corsa particular de una remisera, mientras su dueña estaba trabajando. Lo había dejado estacionado afuera de la base de la empresa, ubicada en calle Las Fucsias al 200. Cuando terminó su turno notó el robo y lo denunció ante la Policía. Se montó un operativo y finalmente el auto fue encontrado el martes a las 6, sin daños a simple vista, en cercanías de Puerto Elma.

