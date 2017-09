Le robó 10 veces seguidas

En Chile, a partir de una triste historia, se generó una linda. Manuel Meneses, un kiosquero de la capital del país vecino, fue asaltado diez veces... ¡por el mismo delincuente!

A partir de esta noticia, difundida por el programa En su propia trampa, el pueblo chileno se movilizó para apoyar al hombre de 71 años: primero lo hizo brindándole cariño a través de las redes sociales y continuó con una colecta que ya lleva más de tres millones de pesos chilenos (una cifra superior a los 83 mil pesos argentinos). “Es muy lindo ver que la gente reacciona, que hay solidaridad”, se sinceró, emocionado, el comerciante.

El sufrimiento que vivía este kiosquero conmovió al público, que a los pocos minutos de concluir el espacio se desplazó para ofrecerle apoyo y una multitud ya estaba dispuesta a ir al modesto quiosco (situado en el centro de la ciudad y el cual atiende desde hace más de 25 años) para comprar y, así, seguir ayudando a Manuel.

A su vez, el equipo del programa instaló varias cámaras en el pequeño establecimiento y consiguió identificar al ladrón, quien posteriormente fue detenido por la Policía y actualmente se encuentra en prisión preventiva a la espera de que se celebre el juicio. “Yo despierto en la noche y me pongo a pensar que me tengo que levantar temprano, abrir el local y trabajar para que éste me venga a robar”, comentó la víctima.

“La verdad es que todas las denuncias nos emocionan, y por eso las investigamos y mostramos. Pero esta fue una historia especial, que tuvo una reacción rápida por parte de la gente”, explicó la abogada Macarena Venegas, conductora del ciclo. Desde la producción comentaron que vieron a Meneses “especialmente vulnerable. Es un anciano que estaba enfermo y emocionalmente muy afectado”. Y agregaron: “Es un hombre honrado y trabajador, pero se le veía una persona emocionalmente muy frágil, porque perdió a su mujer hace dos años, no está en perfectas condiciones y no tiene el apoyo de su familia”.

“Nos pareció un caso que valía la pena seguir para ayudar a don Manuel y dejar al descubierto a este tipo de ladrones que destruyen familias. Quedamos muy conformes por haber colaborado para que él estuviera más tranquilo”, declaró el periodista Emilio Sutherland, conductor principal.

La conductora del programa contó sobre el llamativo hecho de que el asaltante se ensañara con la fragilidad del anciano al que asaltó 10 veces, y de quien además se burlaba, lo cual hace aún más condenable su delito. A pesar de la captura del ladrón y del gran apoyo en masa, Manuel Meneses aún está muy afectado por las situaciones que vivió, a tal el punto que decidió, desde entonces, no abrir su querido kiosco.

