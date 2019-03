"Cuando llegué vi que había un grupo de chicos que insultaban a los patovicas, pero no vi ni escuché nada más. Sin embargo, en el momento en el que avancé en la fila y frené sentí un ruido fuerte en la parte de atrás del auto. Pensé que el que venía atrás mío me había chocado, pero cuando me bajé me dijo que unos chicos me habían tirado un piedrazo y que a él también le habían abollado el vehículo", detalló.

A su vez, el taxista comentó que los jóvenes -cuatro oriundos de Centenario y uno de Vista Alegre- "no tomaron conciencia de lo sucedido en ningún momento" y que se rieron a pesar de la gravedad del hecho.

Los jóvenes fueron identificados por dos testigos que vieron lo que ocurrió durante la madrugada del domingo.

"Yo estaba sacadísimo, lo reconozco, porque el auto no es mío y porque me arruinaron el laburo. Cundo llegó la Policía ellos se reían y eso es lo que más me indignó. Si al menos hubieran reconocido que la intención no era darle al auto o si se hubieran disculpado todo sería diferente. La realidad es que había gente que caminaba por el lugar y podrían haberle pegado a cualquiera. Y en ese caso no sé quién se haría responsable", sentenció, indignado.

Al respecto de la recompensa de $2 mil en efectivo que ofrece para quien brinde el domicilio del presunto responsable, Germán explicó que lo único que quiere hoy es hablar con sus padres para que se hagan cargo. "No quiero lastimar a nadie ni nada por el estilo, yo lo que busco es que sus padres estén al tanto de lo que hizo su hijo y la gravedad que significa", agregó.

Finalmente, aseguró que el arreglo del taxi costará alrededor de $7 mil y que no pudo trabajar ni ayer ni hoy, cuando tenía que reunir dinero para comprarle los útiles escolares a sus hijos.

Los jóvenes dicen que son inocentes

Una de las jóvenes acusadas de haber participado del ataque a un taxi a la salida del boliche Kímika el domingo a la madrugada aseguró que tanto ella como sus amigos son inocentes y que la única razón por la cual los culpan es porque eran los únicos que estaban pasando por el lugar al momento del altercado.

Shirley, una de las involucradas, explicó en diálogo con este diario que ellos sí ingresaron al boliche y que cuando quisieron retirarse fueron interceptados por personal policial a metros del casino.

"Un efectivo nos increpó y nos preguntó si nosotros eramos los pelotudos que le habíamos roto el auto al taxista en el estacionamiento del boliche. Yo empecé a grabar lo que estaba pasando por la violencia con la que nos hablaron. Después nos increpó el mismo taxista, que también nos insultó y nos acusó de algo que claramente no habíamos hecho. Al chico que está buscando ahora y por quien ofrece recompensa es buena persona, súper tranquilo y nunca sería capaz de hacer algo así ", aseguró.

Por otra parte, la joven -oriunda de Centenario- comentó que la razón por la que los culpan del ataque es porque eran los únicos que estaban pasando por el lugar en ese momento y que los "verdaderos responsables deben estar riéndose en este momento".

Finalmente, Shirley remarcó que sus padres están al tanto de lo ocurrido a la salida del boliche cipoleño y que todos mantuvieron una seria conversación al respecto para aclarar la situación. "Ellos saben que jamás haríamos algo así. Sí salimos, sí tomamos alcohol, pero nosotros no somos los responsables. Vamos a tener que ir a la Justicia para resolver ese problema", concluyó.

