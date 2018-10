Le tiran los perros

Buenos Aires Sofía Morandi debutó este año en el “Bailando 2018” y junto con Julián Serrano revolucionó el certamen y son una de las parejas más queridas por el público. Se sabe que el programa de Marcelo Tinelli da una exposición muy fuerte. Y en segundos, muchos de los participantes se vuelven famosos o adquieren otra dimensión respecto de su figura. Justamente, la neuquina contó las consecuencias que le trajo esa exposición en el programa. “Ahora estoy soltera y contenta. Tengo 21 años y la paso bien, no estoy enamorada”, comenzó explicando al instagrammer. Pero al ser indagada sobre si figuras del medio le habían tirado onda, Sofi se sinceró en una entrevista con la revista Pronto: “No voy a dar nombres. Me escribieron dos famosos y me tiraron onda, no eran del ‘Bailando’. Futbolistas y actores también”. “Soy de perfil bajo. Prefiero ser yo la que sale en los medios y mi pareja no. Si no, es como que nunca dejás de trabajar. Siempre hay un chongo por ahí”, agregó la bailarina.