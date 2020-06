Ledesma: "Es desolador ver los talleres vacíos"

ledesma cara.jpg Christian Ledesma dio su parecer sobre el momento que vive el automovilismo durante la pandemia y también opinó sobre el accionar de la sociedad.

Además, el ex campeón de Turismo Carretera y TC2000 le dedicó un párrafo al accionar de la sociedad en esta particular situación. “Me molesta que mucha gente no predique con el ejemplo. Hasta gente del gobierno. Te dicen que hagas una cosa y hacen otra, dicen que nos están cuidando y yo siento que no. Me siento un pavo en casa sin poder trabajar, mientras ves imágenes con mucha gente en reuniones que no usa el tapaboca, o en Buenos Aires la gente que sale a correr como si nada. Todo eso me molesta, porque mucha gente lo hace por ignorancia y otra que porque no le importa nada”, aseguró.

Por último, Ledesma remarcó que la actividad será mucho más fría después de la pandemia. “Vamos a tener un automovilismo distinto y una vida distinta. Lo lindo nuestro de ir a las carreras es compartir con el público, con los mecánicos, el asadito de la noche… todo eso va a cambiar y lo tendremos que hacer en menor medida. Será todo mucho más frío”, cerró.