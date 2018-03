Legado ramonero

Marc Steven Bell, de 63 años, contestó algunas preguntas vía mail y dijo que la primera imagen que se le viene cuando llega al país es “el bife de chorizo y la calidez de sus fanáticos”. En cuanto al show que viene dando, aseguró que “será distinto”. “Estuvimos haciendo canciones en vivo que nunca habíamos tocado y también estuvimos en ciudades en las que nunca habíamos estado. Estoy muy contento con eso y será una lista de 45 canciones”, dijo Marky.

Sobre qué disco no debe faltar de Ramones en una casa, el baterista reveló que Rock ‘n’ Roll High School, porque ser el álbum que hizo la diferencia, y agregó que sus canciones favoritas son “I Wanna Be Sedated”, “Sheena Is a Punk Rocker” y la que da título al disco.

1996 Fue el año en que Ramones dio el último show en Buenos Aires.

Legado

Los Ramones son una pieza clave en la historia del rock. En cuanto si se tardó en valorar su legado, el músico respondió: “En realidad no tanto, pero todavía estamos tocando en vivo para mantener vivo ese legado. Todo lo nuevo es confuso y los Ramones crearon un nuevo sonido. Pearl Jam, Green Day, Red Hot Chili Peppers son algunas bandas que tomaron piezas de los Ramones”.

"Estados Unidos se siente como la mierda. Me gustaba Obama”.Marky Ramone. Sobre Donald Trump

Punk actual

Marky aseguró que de la escena le gustan Green Day, Rancid y The Offprings. “Ellos son muy buenos”, dijo el batero. Y luego dio su punto de vista sobre el punk neoyorquino. “Actualmente no hay bandas nuevas. Tengo un programa de radio y vienen algunas bandas en crecimiento y me dan su material”, contó.

Por el momento, el músico no piensa entrar a grabar a estudios. “Hace dos años grabé tres canciones. Una fue con la participación de Bulldog de Argentina y otra con el cantante de Trotsky Vengarán, de Uruguay. También grabé con Dino, de Brasil”.

Desde hace varios años Marky se encuentra de gira en todo el mundo manteniendo vivo el legado de Ramones. Precisamente, este último tour lleva seis meses. Al preguntarle qué es lo que más extraña, el baterista recordó con nostalgia a sus compañeros: “Johnny, Joey y Dee Dee eran mis hermanos, compañeros de banda, amigos. Estuve con ellos muchos años, grabamos 10 discos de estudio e hicimos más de 1700 funciones juntos. Murieron jóvenes y los extraño”.