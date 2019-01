Les dieron las casas hace 5 años, pero siguen sin cloacas

Al momento de mudarse, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) les avisó que la factibilidad para las cloacas había vencido. Como no existían fundamentos legales para que caducara el permiso, los vecinos hicieron un reclamo administrativo. En paralelo, instalaron una planta modular provisoria, que requiere de 40 mil pesos mensuales de mantenimiento. Desde entonces, viven con desbordes malolientes y esperan que se destrabe el trámite en EPAS.

Agustín Pisani, uno de los adjudicatarios, contó que se cansaron de pedir la conexión cloacal en EPAS “y no tenemos respuesta ni hay explicación, porque en su momento nos enteramos que lo del vencimiento fue porque tenían un amparo ambiental, pero después ya no sabemos por qué no hacen la obra”.

“Los vecinos están cansados porque el caño principal pasa por Huilén, enfrente nuestro, y la conexión no puede costar más que 400 mil pesos. Si bien le corresponde a EPAS pagarlo, hay familias que pondrían la plata para no vivir más así”, indicó.

Quince años de idas y vueltas

En 2005 empezó el proyecto

A través de una cooperativa, 54 familias consiguieron un acuerdo con ADUS para el financiamiento de sus casas. La obra comenzó, pero tuvo contratiempos con la empresa contratista.

Presión en el 2013

Las familias se mudaron en 2014, tras un acuerdo para instalar una planta provisoria de cloacas.

El parche no va más

La planta modular funcionaba con problemas hasta el 11 de noviembre pasado, cuando una baja de tensión la dañó. Desde entonces, sólo se puede activar de manera manual.

