Les siguen pegando abajo

Un rector decía que cada día sin clases nos volvemos más pobres. Cuando no se invierte en ciencia y en educación, un país no puede desarrollarse, se paraliza. Y parece que en las altas esferas, esta situación de parálisis no genera ninguna inquietud.

El gobierno acumuló un nuevo frente de conflicto de alcance nacional y en este panorama emergen las sombras de aquel 2001 cuando el por entonces ministro de Economía, Ricardo López Murphy, anunció un recorte del 20 por ciento en el presupuesto universitario. El fin de la historia no podía ser otra: marchas y protestas que llevaron a la renuncia de ese efímero ministro.

El cuestionamiento del presidente Mauricio Macri, a los pocos días de asumir, de por qué la creación de universidades “por todos lados” durante el gobierno anterior puso en alerta al mundo universitario que sintieron que algo nada bueno se aproximaba.

Las aulas universitarias que hoy están vacías y sin fondos para funcionar son las que agrupan a los productores de ciencia, tecnología y conocimiento del país.

