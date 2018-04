Lesa humanidad: tres ex magistrados procesados

Los autos de procesamiento fueron dirigidos al ex juez federal Pedro Laurentino Duarte, el ex fiscal federal Víctor Marcelo Ortiz y la ex defensora María Ester Borghelli. Los tres fueron acusados por la comisión de delitos de lesa humanidad cuando cumplían sus funciones de magistrados en la Justicia Federal neuquina entre 1976 y 1984. Son los primeros magistrados con actuación en Neuquén durante la dictadura en ser procesados por delitos de lesa humanidad.

El caso comenzó en 2012 con los primeros requerimientos impulsados por la Fiscalía Federal de Neuquén para que se profundizara la investigación del accionar de los entonces funcionarios judiciales, quienes fueron indagados por el juez federal a partir del 2015, luego de reiterados pedidos presentados por la actual Unidad Fiscal de DD.HH. neuquina, a cargo de Miguel Palazzani.

Los hechos investigados se vinculan directamente con secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, imposición de tormentos físicos y psicológicos, el alojamiento de los detenidos en condiciones inhumanas y, en algunos casos, con la desaparición forzada de personas y su presunta eliminación física, seguida de la ausencia de información para sus familiares acerca de la localización de sus cuerpos. Todo se desarrolló bajo el imperio del terrorismo de Estado.

A los tres magistrados se les endilga incumplimiento de sus deberes como funcionarios judiciales. La investigación probó con fuerza para el procesamiento que los magistrados no le dieron la importancia que requerían las presentaciones de habeas corpus y las denuncias de los familiares de secuestrados y detenidos de forma ilegal, a sabiendas del contexto en el que ocurrían los hechos. Los tres procesados omitían investigar denuncias y archivaban expedientes en base a información falsa, cuya condición conocían. Según la acusación, fueron 21 víctimas y familiares damnificados.

Entre las evidencias consideradas por el juez federal Gustavo Villanueva para dictar los procesamientos, surge que los procesados fueron puestos en sus cargos por el general José Luis Sexton, quien fue Comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, que fue precisamente la sede del comando de Subzona 52 con intervención en Neuquén y parte de Río Negro.

También valoró la existencia de pruebas documental y testimonial que indicarían que estos funcionarios visitaban el Comando de Brigada.

Antecedentes de un paso histórico

El inicio de la investigación

En 2012 la delegación de Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había requerido por primera vez ante la Justicia Federal la nómina de magistrados y funcionarios de ese fuero que trabajaron entre 1976 y 1983 en la provincia, con el objetivo de investigar el rol que cumplieron mientras gobernaba el país la dictadura militar.

Nueve magistrados en la lista

En 2014 el fiscal federal Adrián García Lois, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los DD.HH. de Neuquén, había solicitado al juez federal Gustavo Villanueva que 9 jueces y fiscales de Neuquén y Río Negro fueran indagados por estar fuertemente sospechados de prestar su colaboración con el genocidio llevado a cabo por la dictadura.

