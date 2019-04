“Ya empecé a ensayar para el ‘Bailando’. Estoy muy contenta. Pero ni loca hago el aquadance”, comenzó diciendo Leticia en la entrevista para CNN Radio.

Complicada

La actriz de Nueve reinas y Cenizas del paraíso habló sobre el mal momento que atraviesa la Argentina y reconoció que va porque no puede pagar sus impuestos. “Voy al ‘Bailando’ este año porque no se puede pagar ni el agua porque te vienen 9 mil pesos. Es un tema Argentina, está muy complicado. Además, tenía una película en México y no salió. Pero todos los años me llamaron”, confesó.

“Yo disfruto un montón. Lo que más me gusta es compartir con la gente del espectáculo. Yo no me la creo, no me importa ser la uno, la dos o la última. Voy a hacer un show”, cerró Brédice sobre su primera incursión en la pista.

De Brito anunció que el 15 de este mes se reunirán todos los participantes para realizar la foto oficial de las parejas del certamen.